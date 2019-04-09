القرناس: تشكيل لجان لدعم أنشطة اتحاد التضامن الإسلامي

أكد محمد القرناس، أمين عام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، أن الجمعية العمومية شهدت حضورا تاريخيا بعدما تواجد ممثلو 51 دولة من مجموع 57، الأمر الذي يدل على الاهتمام بعملية النهوض بالاتحاد، مشيرا إلى أن الاتحاد سيجد دعما ماليا لتسيير أنشطته.

وزكت الجمعية العمومية للاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، رئيساً للاتحاد في الدورة التي تستمر حتى 2021.

وقال القرناس في مقابلة مع "العربية" يوم الاثنين: كان هناك موضوع آخر على جدول الأعمال وهو نقل الدورة المقبلة من اسطنبول إلى قونيا، وبعد انتهاء الجمعية تم عقد الاجتماع 30 لمجلس الإدارة وتمت مناقشة العديد من البرامج والأنشطة والآليات التي تساهم في النهوض بالاتحاد لتحقيق أهدافه الرئيسية.

وأضاف: تم الاتفاق على تشكيل فرق عمل من خبراء الدول لوضع استراتيجيات قصيرة وطويلة المدى، وتشكيل لجان الاتحاد الجديدة مثل لجان المسابقات واللاعبين وأخرى لرياضة المرأة والمنشطات وغيرها.. مما يعزز من تنفيذ أهداف الاتحاد.

وأكد الأمين العام الاتحاد الرياضي للتضامن الإسلامي على أن الاتحاد سيجد دعما ماديا للنهوض بأهدافه وتنفيذ برامجه وأنشطته.