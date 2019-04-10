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عبدالله عطيف وسلمان الفرج يواصلان برنامجهما التأهيلي

المصدر: العربية.نت
تدريبات الثنائي يوم الاربعاء
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واصل عبدالله عطيف وسلمان الفرج، ثنائي الهلال، برنامجهما التأهيلي يوم الأربعاء، خلال تدريبات الفريق استعداداً لمواجهة أهلي جدة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يشارك عطيف مع الهلال منذ 8 فبراير الماضي، وتحديداً عندما لعب أمام الباطن في المباراة التي كسبها فريقه 3-2، كما سافر إلى صربيا أواخر مارس الماضي للاطمئنان على إصابته، فيما استبعد الفرج من معسكر المنتخب السعودي الخاص بكأس آسيا، قبل أن يفحص إصابته في يناير ويقوم بإجراء عملية لتحرير أوتار مفصل الحوض في مدينة ليون، قبل أن يعود للمدينة ذاتها في 30 مارس لاستكمال برنامجه العلاجي الذي سبق عودته إلى الهلال.

كلمات دالّة

#الهلال, #سلمان الفرج, #عبدالله عطيف

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