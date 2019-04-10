مدرب المغرب: لم أشكُ النصر.. و"الشائعات" تحاصر أمرابط

أبدى الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، امتعاضه الشديد من الإشاعات المتداولة - على حد وصفه- حول تدهور علاقته بلاعب نادي النصر والمنتخب نور الدين أمرابط، ونفى أنه طلب من الجامعة الملكية لكرة القدم التقدم بالشكوى إلى الاتحاد الدولي "فيفا" بخصوص أمرابط.

وقال رينارد "50 عاما" في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يوم الأربعاء: مرة أخرى.. وكما هو الحال مع اقتراب مشاركاتنا الدولية منذ وصولي إلى المغرب، يسعى بعض الأشخاص ووسائل الإعلام إلى زعزعة استقرار المنتخب من خلال معلومات كاذبة وشائعات لا أساس لها من الصحة.

وأضاف: علاقتي بنور الدين أمرابط ونادي النصر جيدة، ولم أخاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، حول أي شيء. واختتم رينارد حديثه، قائلا: هذا لمن يريد أن يسمع.

وكانت الصحافة المغربية، أشارت إلى أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم غاضبة من قرار مدرب النصر روي فيتوريا الذي يرغب في الاعتماد على اللاعب الدولي في المباراة المقبلة ضد الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالرغم من عدم حصوله على الإذن الطبي الذي يسمح له بالمشاركة.

وقال موقع "برلمان. كوم" إن الجامعة المغربية غاضبة، وتخشى من مضاعفات إصابة أمرابط قبل كأس أمم إفريقيا في شهر يونيو المقبل بمصر، لاسيما وأن أمرابط يعتبر من الركائز الأساسية للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد.