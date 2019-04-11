الاتحاد الأقوى هجوماً.. والنصر الأكثر حصولاً على "ركلات الجزاء" في آسيا

فشلت جميع أندية دوري أبطال آسيا في تحقيق الفوز بجميع المباريات بعد مرور ثلاث جولات من منافسات البطولة التي يشارك فيها 32 فريقا، موزعين على ثمان مجموعات.

وأعلى ما وصلته أندية ذوب آهن الإيراني وكاشيما الياباني وأولسان الكوري، بتحقيق سبع نقاط من فوزين وتعادل.

وتعد نتائج أولسان الكوري الأفضل دفاعيا، حيث لم يدخل مرماه أي هدف لكنه أيضا صاحب أقل مردود هجومي لمتصدر أي مجموعة مسجلا هدفين فقط ، بينما يعتبر نادي ملبورن فيكتوري الأسترالي الوحيد الذي لم يجمع أي نقطة، بثلاث هزائم، وهو الأضعف دفاعا بتسع كرات في مرماه.

ويعتبر اتحاد جدة بـأهدافه التسعة لأفضل هزا للشباك في دوري أبطال آسيا، وبات السعودي ناصر الشمراني على بعد ستة أهداف من لي دونغ كوك الكوري الجنوبي صاحب الرقم القياسي لعدد مرات التسجيل في تاريخ البطولة.

ويتواجد الأهلي السعودي في المركز الأخير لمجموعته، ويمتلك أرقاما سلبية من ضمنها أنه الأقل تصويبا على المرمى بخمس كرات فقط في ثلاث مباريات، الأمر الذي جعل نسبة الدقة بتصويباته الأقل بـ26%، يليه الوحدة الإماراتي بـ 32% .

ونال النصر السعودي أعلى عدد من ضربات الجزاء "3"، وأضاع منها واحدة، وهو ثاني أكثر فريق تصويبا على المرمى في 20 مرة بعد الدحيل القطري بـ23 مرة.

ويتصدر الإيطالي غرازيانو بييللي المحترف مع شاندونغ الصيني ترتيب هدافي المسابقة بخمسة أهداف من أصل ستة سجلها ناديه.