الحزم.. 7 مشاركات وما زال يصارع على البقاء

عاد أهالي الرس إلى مدرجات دوري الأضواء بعد سبع سنوات من الغياب، عقب صعود الحزم نهاية أبريل 2018 إلى دوري الكبار.

وتعتبر النسخة الاستثنائية التي تحمل مسمى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هي السابعة في تاريخ مشاركات الحزم، منذ تأهله إلى البطولة للمرة الأولى عام 2005، وأفضل مركز وصل له الحزم حينها كان سابع الترتيب ثلاث مرات، كما يملك الرقم القياسي كأقل عدد نقاط يحققها فريق في موسم واحد بدوري المحترفين عندما جمع ست نقاط فقط من ست وعشرين مباراة، هبط على إثرها بنهاية موسم 2010-2011.

ويتواجد الحزم بالمركز الـ 12 في الموسم الحالي، ضمن المراكز المصارعة على البقاء والمهددة بالهبوط، ولم تكفه ستة انتصارات أهمها على الهلال، وتسعة تعادلات بوضعه في مكانة أفضل، بعدما تكبد إحدى عشرة هزيمة مريرة، واستقبلت شباكه ثلاثة وأربعين هدفا، ليصبح سادس أكثر المستقبلين للأهداف في النسخة الحالية من الدوري.

بالرغم من الوضع غير المستقر الذي يعيشه الحزم.. فإنه حافظ على مدربه الروماني دانييل ايسايلا، كواحد من أربعة أندية فقط حافظت على مدربيها منذ بداية الموسم.

وتصدر الحزم المشهد الرياضي في اليومين الماضيين، بعدما نشر "فيديو" لرئيسه وابنه عقب الخسارة أمام الهلال ضمن الجولة السادسة والعشرين، وشغلت عبارة "لا يروح الدوري" رواد المواقع، ليخرج الرئيس عبد الله المقحم ببيان على صفحته على "تويتر" مبررا ما نشر في "الفيديو" .

وبدأ عبد الله المقحم المطيري مع النادي كلاعب قبل اثنين وثلاثين عاما، وتدرج بين الفئات السنية حتى وصل إلى الفريق الأول، وشارك في الدوري الممتاز موسم 2005.

واعتزال كرة القدم قبل أن يشغل الرجل المولود عام ستة وسبعين منصب عضو مجلس إدارة في النادي، قبل أن يصبح رئيسا بالتكليف في 2015، ومن ثم تسلم المنصب بعد جمعية عمومية في عام 2017، واحتفل بعدها بعام مع الفريق بالصعود، وتبقت له 4 مباريات في الدوري بالموسم الحالي.