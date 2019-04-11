في "الثلث الأخير".. السومة يتفوق على غوميز ودجانيني

يعتمد كل من الأهلي والهلال على دجانيني تفاريس والسوري عمر السومة والفرنسي بافيتمبي غوميز في مباراة الفريقين يوم السبت للظفر بالنقاط الثلاث، فالأول يسعى لضمان مركز مؤهل لدوري أبطال آسيا، والثاني لمواصلة الضغط على النصر في الصدارة.

ويتنافس المهاجمون الثلاثة على تسجيل الأهداف في أوقات مختلفة من المباريات التي خاضها الهدافون، ففي الأثلاث الثلاثة لمباراة كرة القدم، استطاع الفرنسي غوميز التفوق بتسجيله 4 أهداف من الدقيقة الأولى وحتى الثلاثون، ويتعادل مهاجما الأهلي بثلاثة أهداف في حيز الوقت نفسه من المباراة.

وفي الربع الثاني من المباريات، والذي يبدأ من الدقيقة 30 وحتى 60، يتفوق غوميز على مهاجمي الأهلي بعدد 10 أهداف من أهدافه الـ19 جاءت في هذا الوقت، بينما يأتي دجانيني ثانياً بستة أهداف والسومة ثالثا بثلاثة أهداف.

وفي الربع الأخير من المباريات، يتخصص السوري عمر السومة بتسجيل معظم أهدافه فيه، حيث سجل 10 أهداف في آخر نصف ساعة، فيما يقع دجانيني ثانيا بتسجيل الأهداف في الربع الأخير بسبعة أهداف، ويليهم غوميز بخمسة أهداف.

ويعد دجانيني هو الأكثر تسجيلا بين الثلاثي في مباراة واحدة عندما سجل خماسية في مرمى أحد في الجولة 16 من الدوري، فيما سجل السومة ثلاثية وحيدة على الهلال في الجولة 14، بينما لم يسجل غوميز أكثر من هدفين في مباراة واحدة في الدوري السعودي، حيث تكررت في 5 مواجهات أمام الباطن والاتفاق والنصر والفتح والحزم.

ويقع غوميز ثالثاً في ترتيب هدافي دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 19 هدفاً، بينما يقع مهاجما الأهلي في المركزين الرابع والخامس وفي رصيدهما 16 هدفا.