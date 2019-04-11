3 سعوديين في قائمة الأسبوع.. والآسيوي يحذر من المولد

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يوم الخميس، عن قائمة فريق الأسبوع بعد نهاية الجولة الثالثة من منافسات دوري أبطال آسيا.

وشهدت القائمة تواجد محمد البريك لاعب الهلال، إلى جانب يحيى الشهري من النصر، وفهد المولد مهاجم الاتحاد.

وضمت القائمة في حراسة المرمى سونغ بيوم، وفي الدفاع تواجد الرباعي محمد البريك وبارك لي سو وبيجامين منتظري وكيورومايا، وفي الوسط تاليسكا وتشافي والشهري وإدميلسون جونيور، بجانب ثنائي الهجوم باكمبو وفهد المولد.

وحذر الاتحاد الآسيوي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" المهاجمين من فهد المولد، قائلا: قائمة هدافي دوري أبطال آسيا بعد نهاية الجولة الثالثة! احذروا القادمون من الخلف "فهد المولد".

ويتواجد مهاجم الاتحاد والمنتخب السعودي في المركز الثاني بقائمة ترتيب الهدافين برصيد "4 أهداف" متساويا مع أندرسون تاليسكا لاعب غوانزهو الصيني، ويتصدر القائمة غراتسيانو بيلي لاعب شاندونغ الصيني.