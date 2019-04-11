عبدالله المقحم: الحزم الأقل دعماً بين جميع أندية الدوري

أكد عبدالله المقحم، رئيس مجلس إدارة نادي الحزم، بأن الدعم الذي تلقاه النادي مطلع الموسم كان قليلاً، مقارنة ببقية الأندية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال المقحم في مقابلة مع "في المرمى": واثقون بقدرتنا على البقاء، مركزنا الحالي لا يتوافق مع إمكانيات النادي والمستوى الرائع كمنظومة كاملة، نحن لدينا شخصية فريق بطل، ولكن قلة الخبرة هي التي تجعلنا نخسر التقدم في المباريات في بعض الأحيان.

وأضاف المقحم حول لعب الفريق خارج الأرض وقال: لعبنا الدور الأول وحتى الجولة الثالثة خارج أرضنا ولا نعرف الأسباب التي تسببت في ذلك، ولم يتم تعويضنا مادياً مقابل التذاكر والسكن والمواصلات، ولسنا راضين عن الدعم الذي تلقيناه وأتوقع بأننا الأقل بين جميع الأندية.

وزاد المقحم: كاميرات ملعب الحزم سليمة وتم اختبارها من قبل الهيئة العامة للرياضة والاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة الدوري السعودي للمحترفين وأيضا لجنة الحكام.