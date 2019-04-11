فيتوريا يخطف الأضواء في البرتغال.. وكاريو يتصدر العناوين

يظهر دائما البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، وكأنه على دراية بأن هنالك من يرصد حركاته ..يتربص فرحه ..حزنه وانفعالاته ويحاسبه عليها.

وطار فيتوريا من لشبونة أكثر من سبعة الآلاف كيلومترا متجها نحو الرياض، لتتغنى به الصحافة البرتغالية بعدما خطف الصدارة مع النصر من فريق مواطنه السابق جيسوس الهلال، الذي تغنت به أشهر صحف بلاده.

وأشادت صحيفة "أبولا" البرتغالية بفوز مواطنها على الهلال في الدوري السعودي، فيما كتبت "ojogo" عن مساره الآسيوي وانتصاره الكاسح على نظيره الزوراء العراقي في دوري أبطال آسيا، وسلطت وسائل الإعلام المرئية الضوء على سعادته مع زوجته سوزانا وأبنائه الأربعة في السعودية.

ويجد البيروفي اندريه كاريو، لاعب الهلال، اهتماما واسعا من قبل وسائل الإعلام في بلاده، وأثنت على المستوى الذي ظهر به في مباراة الهلال أمام الحزم بالدوري، ونجاحه في قيادة الهلال إلى نصف نهائي كأس الملك.

وأشاد موقع" bocon"بجهود كاريو في مباراة الديربي أمام النصر ، ونال ملف رغبة الهلال بحسم ملف عقد انتقاله الاهتمام الأكبر، حيث أشار موقع" abola" أن الهلال يرغب بتحويل إعارته من ناديه البرتغالي بنفكيا إلى شراء نهائي، وتركز المجلات الاجتماعية على إظهار حياة كاريو الخاصة لمحبيه.

وتغنت أيضا الصحف الصربية بمواطنها أليكساندر بروفيتوش، مهاجم الاتحاد، الذي تصدر العناوين منذ قدومه إلى الاتحاد، آخرها ما كتبته صحيفة" kurir " عن مساهمة صاحب الـ 28 عاما في تأهل الاتحاد إلى نصف نهائي كأس الملك بتسجيله هدفين في شباك الباطن.