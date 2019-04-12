أرقام العويس تتفوق على الحبسي قبل لقاء الأهلي والهلال

يعتبر العماني علي الحبسي، حارس مرمى الهلال، الاسم المفضل للجهاز الفني بقيادة الكرواتي زوران ماميتش ومن قبله البرتغالي جيسوس، وتلقى مرمى الحبسي 21 هدفا من 14 فريقا الموسم الحالي فيما صمد ذهابا وإيابا بشباك نظيفة أمام أحد.

وشارك العماني الدولي في فقدان الأزرق لإحدى عشرة نقطة من خمس مباريات، وتبرز نقطة ضعف الحبسي في التعامل مع الضربات الرأسية، حيث اهتز مرماه عن طريقها ست مرات، وبات على إثرها ثالث أكثر من يتلقى أهدافا بهذه الطريقة بين حراس الدوري، ودخلت أربعة أهداف مرماه من علامة الجزاء وثلاثة من تسديدات خارج المنطقة.

ويحتل الحبسي المركز الخامس عشر بين حراس الدوري من حيث التصدي للتسديدات والكرات العرضية والإنفرادت، بعدد وصل إلى أربعين من أصل ستين تسديدة على مرماه، لاسيما أنه يتصدى لحوالي تسديدين كل تسعين دقيقة.

وتظهر إحصائيات حارس الهلال أن معدل تمريراته الطويلة في المباراة الواحدة يصل إلى أربع يقابلها إحدى عشرة تمريرة قصيرة، أما عن معدل بدء الحبسي للهجمة بتمريرة منه فيبلغ تسع في كل لقاء.

بدوره، تشير خارطة تحركات محمد العويس، حارس الأهلي، إلى تمركزه الواضح عند الثلث الأول من ملعبه، وسددت الفرق المنافسة على مرماه مئة وخمس مرات، صد منها سبع وسبعون تسديدة، وأمام الشباب أبعد العويس أربع عشرة كرة هددت مرماه.

وتظهر إحصائيات العويس أن معدل تمريراته القصيرة في المباراة الواحدة يصل إلى سبع والتمريرات الطويلة المعدل فيها يصل إلى ثلاث، أما عن معدل بدء الهجمة بتمريرة منه فيبلغ ستا كل تسعين دقيقة.

واستقبلت شباك حارس الأهلي ثمانية وعشرين هدفا من اثنتين وعشرين مباراة، وأضاع مع فريقه أربع عشرة نقطة من خمس مباريات.