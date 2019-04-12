أمرابط يشارك في التدريب الختامي قبل مواجهة الاتحاد

شارك الدولي المغربي، نور الدين أمرابط، لاعب نادي النصر، يوم الجمعة، في تدريبات فريقه الختامية استعدادا لمواجهة الاتحاد، يوم السبت، ضمن منافسات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتعرض أمرابط "32 عاما" في مباراة النصر السابقة أمام الرائد في الدوري، وغادر إلى البرتغال للاطمئنان على إصابته العضلية، قبل أن يعود وينخرط في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.

ودارت العديد من الأحداث خلال فترة إصابته، حيث أشارت الصحافة المغربية إلى أن الجامعة الملكية لكرة القدم غاضبة من قرار مدرب النصر الذي يرغب في الاعتماد على أمرابط في مباراته المقبلة أمام الاتحاد، الأمر الذي نفاه الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب المغربي، الذي أكد أنه لم يطلب اللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للحفاظ على سلامة أمرابط، لاسيما وأن المغرب مقبلة على المشاركة بكأس أمم إفريقيا في شهر يونيو المقبل في مصر، وأكد رينارد أن علاقته بالنصر وأمرابط مميزة، واصفا جميع الأخبار المتداولة بالشائعات.