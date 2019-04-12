الاتحاد والنصر.. عدة مواجهات أثّرت في مسار لقب الدوري

أثرت مباريات الاتحاد والنصر منذ مطلع الألفية الثانية في مسار لقب الدوري سواء بتتويج أحدهما بلقب الدوري أم بفوز منافس آخر بالبطولة.

وكان الاتحاد قد أقصى النصر من المربع الذهبي لموسم 1999 - 2000 بالتعادل ذهاباً والفوز إياباً في دور نصف النهائي قبل أن يهزم الأهلي في النهائي.

وفي موسم 2000 – 2001، فاز النصر على الاتحاد قبل نهاية الموسم بجولتين إلا أن الاتحاد حقق البطولة بتأهله للمربع الذهبي وتجاوز الأهلي وعاد لتجاوز النصر في النهائي. وتغلب الاتحاد على النصر في المربع الذهبي لموسم 2001 - 2002 قبل أن يخسر النهائي أمام الهلال.

وفي موسم 2003 – 2004، تعادل الاتحاد مع النصر بهدف لمثله في الجولة 20، وساهم في حرمانه من التأهل إلى المربع الذهبي آنذاك. وعاد النصر ليفوز على الاتحاد بثلاثية في إياب موسم 2004 - 2005، وكان قريباً من مغادرة المربع الذهبي بالهزيمة أمام أصفر العاصمة، إلا أنه عاد وهزمه بسداسية نظيفة في المربع الذهبي، لكنه خسر أمام الهلال الذي توج بطلا أمام الشباب في النهائي.

وفي الجولة 15 من أصل 22، في موسم 2005 - 2006، تعادل الاتحاد مع النصر ولم يستطع الأخير حينها التأهل إلى المربع الذهبي إذ أنهى الموسم سادساً فيما ودع الاتحاد البطولة في نصف النهائي أمام الهلال الذي خسر النهائي أمام الشباب.

وفي الموسم الذي تلاه، فاز الاتحاد إياباً بثلاثية نظيفة في الجولة 14، في موسم كان يعاني فيه النصر حيث انتهت البطولة وهو في المركز التاسع بين 12 فريقاً وبفارق 3 نقاط عن الفيصلي والخليج الذين هبطوا للدرجة الأولى، وحقق لقب الدوري أمام الهلال.

وشهد موسم 2007-2008، اكتساحاً للاتحاد على النصر فبعد أن فاز ذهاباً بخماسية عاد وسجل رباعية في الإياب قبل انتهاء الدوري بسبع جولات، وساهم في إبعاد النصر عن المربع الذهبي مرة أخرى، إلا أن أصفر الغربية خسر النهائي أمام الهلال.

وواصل الاتحاد هيمنته على النصر وإبعاده عن المربع الذهبي بعدما فاز عليه إياباً بهدف دون رد سجله عماد متعب ليصل الاتحاد إلى النهائي ويحقق آخر ألقابه الدورية أمام الهلال في موسم 2008-2009.

وقبل نهاية موسم 2013-2014، دك النصر شباك الاتحاد ثلاث مرات ليبقى متصدراً ويحقق لقب الدوري لأول مرة منذ 19 عاماً، وهي الحال نفسها في الموسم الذي تلاه عندما تواجه الفريقان في الجولة 21، قبل نهاية الدوري بخمس جولات، وفاز النصر بثلاثية مرة أخرى وحقق لقبه الثاني على التوالي.

وسيسعى النصر لهزيمة الاتحاد يوم السبت على ستاد الملك فهد الدولي في الرياض، ليواصل الابتعاد بالصدارة عن الهلال، الذي يبعد عنه بفارق نقطة واحدة، حيث سيواجه الأهلي يوم الجمعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.