التعاون يجتاز القادسية بثنائية ويقترب من الثالث

استعاد التعاون نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه القادسية 2 - صفر، في المرحلة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم استعاد التعاون نغمة الانتصارات عقب فوزه على ضيفه القادسية 2-صفر.

وانتظر التعاون 14 دقيقة حتى تمكن لاعبه البرازيلي نالدو بيترولينا من افتتاح التسجيل عن طريق ركلة جزاء. وعند الدقيقة 53 تمكن مهاجم التعاون ربيع سفياني من تسجيل الهدف الثاني لفريقه بعد متابعته لكرة عائدة من دفاع القادسية ليسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد التعاون إلى 49 نقطة ليحافظ على المركز الثالث، وبقي القادسية على رصيده السابق 27 نقطة ليتراجع الى المركز 13.

فاز التعاون على ضيفه القادسية 2 - صفر، يوم الجمعة، في المرحلة السابعة والعشرين لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وتقدم التعاون في الدقيقة 14 عن طريق البرازيلي تيلدو بيترولينا من ركلة جزاء، قبل أن يضيف ربيع سفياني الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 54. وأهدر عبد الفتاح آدم، لاعب التعاون، ركلة جزاء في الدقيقة 52.

ورفع التعاون رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد القادسية عند 27 نقطة في المركز الثاني عشر.