السومة وغوميز يقلقان جماهير الأهلي والهلال

أوضحت جماهير الهلال أن الدولي السوري، عمر السومة، مهاجم الأهلي، يعتبر اللاعب الأكثر تأثيرا ومصدر قلق بالنسبة لهم قبل مواجهة الأهلي والهلال، يوم الجمعة، ضمن منافسات الأسبوع 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ورأت جماهير الهلال في مقابلات مختلفة مع برنامج "في المرمى" يوم الخميس، أن السومة من أكثر اللاعبين تأثيرا في الأهلي، يليه زميله دجانيني، وذهب مشجع إلى سلمان المؤشر.

وعلى الجانب الآخر.. ذهب جمهور الأهلي إلى الفرنسي غوميز، مهاجم الهلال، كأكثر لاعبا يشكل هاجسا لهم، وتواجد الثلاثي الآخر سالم الدوسري والبيروفي كاريو والإيطالي جوفينكو، ضمن قائمة اللاعبين التي تقلق جماهير الأهلي.