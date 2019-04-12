النصر والاتحاد.. لقاء المحافظة على الصدارة والهروب من الهبوط

يسعى النصر إلى التمسك بصدارته حينما يستضيف نظيره اتحاد جدة، يوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويدخل النصر المباراة بمعنوياتٍ مرتفعة عقب النتائج المميزة التي حققها الفريق في كافة المسابقات بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا والتي كان آخرها فوزه الكبير بدوري أبطال آسيا على حساب ضيفه الزوراء العراقي 4-1 بالبدلاء، بعد أن قرر المدرب إراحة اللاعبين الأساسيين لمواجهة الاتحاد.

ويبحث النصر عن قطع شوطٍ كبير نحو تحقيق لقب الدوري، وتتبقى له بخلاف هذا اللقاء 3 مواجهات أمام الفتح والحزم والباطن، وتنفس البرتغالي فيتوريا الصعداء عقب تأكد مشاركة لاعبه المغربي نور الدين أمرابط في المباراة عقب شفائه من الإصابة التي تعرض لها في مواجهة الرائد الماضية، ومن المتوقع أن تشهد القائمة عودة الحارس وليد عبدالله للتشكيلة الأساسية بديلاً للحارس الاسترالي براند جونز حيث سيفضل المدرب إشراك الثنائي البرازيلي مايكون بيريرا وبرونو أوفيني مع تواجد بقية الأجانب بمثل ما حدث في مواجهة الهلال.

ويدخل الاتحاد المباراة بضغوطات كبيرة حيث يلزمه خطف الثلاث نقاط، لاسيما أن المنافسة حامية في مراكز المؤخرة، وقد يدخل الاتحاد نفقاً مظلماً في حال خسارته كونه سيتراجع إلى المركز 14 في حال فوز الفيحاء والقادسية، وهو ما سيجعل مهمته صعبة للغاية إذا ما أراد الابتعاد عن شبح الهبوط.

وتحسن أداء الاتحاد كثيراً في آخر مواجهتين عقب فوزه على الباطن في الدوري وعلى لوكوموتيف طشقند في دوري أبطال آسيا، وفضل التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد إراحة لاعبيه الأساسيين في مواجهة لوكوموتيف الماضية ليكونوا بحاهزية تامة في مواجهة النصر المهمة، وسيلتقي الفريقان مرة أخرى يوم 27 من الشهر الجاري في جدة في الدور نصف النهائي لكأس الملك.