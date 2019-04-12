الهلال يتصدر "مؤقتاً" بفوز صعب على الأهلي

واصل الهلال مسلسل انتصاراته عقب فوزه الصعب على مضيفه أهلي جدة 1-صفر، يوم الجمعة، ليستعيد الصدارة مؤقتاً، في المواجهة التي احتضنها استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة هادئة على غير العادة حيث لم تسنح أي فرصة خطيرة للفريقين خاصة في النصف ساعة الأولى، حيث وضح الحذر من قبل كلا الفريقين.

وسنحت أولى الفرص للأهلي عند الدقيقة 35 بعدما تمكن مهاجمه عبدالفتاح عسيري الذي سجّل هدفاً إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل، وعن الدقيقة 37 اضطر الأهلي لإكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه يوسف الحربي لحصولة على البطاقة الصفراء الثانية.

وكثف الهلال هجومه وتمكن مدافعه الاسباني ألبرتو بوتيا من افتتاح التسجيل عند الدقيقة 42 بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله محمد كنو ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس محمد العويس.

وواصل الهلال هجومه وأهدر مدافعه علي البليهي هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله سالم الدوسري أمام المرمى ليسدد الكرة قوية إلا أنها غالطت الشباك.

وسنحت فرصة للهلال لتسجيل الهدف الثاني قبل نهاية الشوط الأول بعدما تلقى مهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز تمريرة من زميله سالم الدوسري ليسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت المدافع البرازيلي اديرلان سانتوس الذي أبعدها من على خط المرمى.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال سيطرته وسنحت له فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما تلقى لاعبه البيروفي كاريو تمريرة مميزة من زميله محمد البريك ليسدد الكرة إلا أن المدافع البرازيلي سانتوس اعترض طريقها وأبعدها.

وسنحت فرصة خطيرة للأهلي لتسجيل هدف التعادل بعدما تلقى لاعبه الروماني ستانسيو تمريرة من زميله السوري عمر السومة ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الأهلي هجومه وكاد لاعبه الروماني نيكولاي ستانسيو أن يسجل هدف التعادل بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وكثف الأهلي هجومه وأهدر مهاجمه مهند عسيري هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله نوح المرسى ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الوقت بدل الضائع أهدر مهاجم الأهلي مهند عسيري هدفاً محققاً عقب تلقيه عرضية مميزة من زميله حسين عبدالغني ليواجه المرمى ويسدد الكرة خارج الخشبات الثلاث.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الهلال إلى 63 في المركز الأول مؤقتاً، وبفارق نقطتين عن وصيفه النصر والذي سيواجه اتحاد جدة غداً في ختام المرحلة 27، وبقي الأهلي على رصيده السابق 46 نقطة في المركز الخامس.