بثلاثية.. الفيحاء يهبّط أحد ويصعد إلى المركز 12

هبط أحد بشكل رسمي إلى دوري الدرجة الأولى بعدما خسر 1 - 3، أمام الفيحاء في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة واصل الفيحاء صحوته عقب تحقيقه الفوز الثاني على التوالي على مضيفه أحد الذي تأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.

وبدأ الفيحاء المباراة بهدف مبكر بعد مرور دقيقة عن طريق لاعبه الكولومبي اسبريلا الذي أكمل تمريرة زميله السويدي ناهير بيسارا بقدمه في شباك أحد.

وعند الدقيقة 27 تمكن لاعب الفيحاء عبدالرحمن البركة من تسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالكريم القحطاني ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وعند الدقيقة 39 تمكن الكولومبي اسبريلا من تسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله عبدالرحمن البركة ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك. وقبل نهاية الشوط الأول تمكن المغربي محمد فوزير مهاجم أحد من تسجيل هدف فريقه الوحيد.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الفيحاء إلى 28 نقطة ليتقدم إلى المركز 12 مؤقتاً، وبقي أحد على رصيده السابق 14 نقطة ليتأكد هبوطه إلى دوري الدرجة الأولى.