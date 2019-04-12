تصنيف المدربين.. فيتوريا يتصدر وزوران يتقدم 200 مركز مع الهلال

يتواجد الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال في المركز 130 بين مدربي العالم في التصنيف الشهري الصادر في الثامن من الشهر الحالي في أحدث نسخة، حسب موقع "كلب وورد رانكنغ".

ويعد صاحب الـ "47 عاما" ثالث أفضل مدرب كرواتي عالميا بعد كوفاتش مدرب بايرن ميونخ الذي يأتي في المركز الثاني عشر، وليكو مدرب بروغ البلجيكي صاحب المركز التاسع عشر بعد المئة، وكان يتواجد زوران لدى تعاقده مع الهلال نهاية يناير، في المركز 332، وتقدم مئتي مركز بالتصنيف بعد انتقاله إلى الهلال.



ويحتل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب النصر، المركز الخامس والثلاثين عالميا ، وجاء إلى النصر وهو بالمركز الثامن والأربعين بين مدربي العالم بفضل نتائجه مع نادي بنفيكا، وتحسن ترتيبه في السعودية بثلاثة عشر مركزا في ثلاثة أشهر، ويبقى ثاني أفضل برتغالي في تصنيف المدربين حاليا متأخرا فقط عن سيرجيو كونسيساو مدرب بورتو الذي يملك المركز الخامس عشر، كما تحسن ترتيب البرتغالي بيدرو إيمانويل، مدرب التعاون، ليصبح ثمانية وثمانين عالميا وهو الثامن بين مدربي الجنسية البرتغالية حاليا.

وبات الروماني سوموديكا في المركز مئة وعشرين بين المدربين وهو الذي كان بالمركز مئتين وستة في شهر يونيو عندما بدأ تدريب نادي الشباب.

ويبقى ثاني أفضل روماني بتصنيف المدربين حاليا خلف مواطنه لوسيسكو الذي يقود باوك اليوناني والذي يحل بالمركز الثالث والثمانين عالميا.



ويأتي شاموسكا مدرب الفيصلي في المركز رقم مئتين وواحد متقدما بسبعة مراكز عن التصنيف الماضي، وهو الذي بدأ العام في المركز ثلاثمئة وخمسة وخمسين أي أنه تقدم بمئة وخمسين مركزا في آخر ثلاثة أشهر.



وتحسن ترتيب الأوروغوياني فوساتي، مدرب الأهلي إلى خمسمئة عالميا مع الأهلي، بنحو مئة وتسعة وسبعين مركزا مقارنة بالشهر الماضي ويبقى بعيدا عن تصنيفه المتميز في ديسمبر 2011، عندما كان رقم سبعين عالميا.

ويعد فتحي الجبال، المدير الفني لنادي الفتح السعودي، أفضل مدرب تونسي بحسب هذا التصنيف، بحلوله بالمركز مئة وسبعة وتسعين عالميا، بينما يأتي مواطنه ومدرب نادي أحد عمار السويح بالمركز ستمئة وستة وستين.