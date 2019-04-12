سييرا يتفاءل بملعب "الدرة"

يخوض التشيلي لويس سييرا مدرب الاتحاد مباراته الخامسة على استاد الملك فهد الدولي بالرياض "الدرة"، حينما يواجه فريقه مضيفه النصر، يوم السبت، في ختام المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يعرف سييرا طعم الخسارة في زياراته الأربع الماضية لاستاد الدرة والتي التقى من خلالها فريقي النصر والهلال حيث فاز في مواجهتين وتعادل في مثلهما.

وخاض سييرا أول لقاء على استاد الملك فهد الدولي برفقة فريقه في عام 2016 والتي كانت أمام الهلال في الدوري وانتصر 2-صفر، سجلها أحمد عسيري وعبدالعزيز العرياني، وزار سييرا استاد الملك فهد الدولي للمرة الثانية حينما واجه النصر عام 2017 على نهائي كأس ولي العهد وانتصر فريقه بهدف نظيف سجله المصري محمود كهربا.

وخاض سييرا مواجهته الثالثة في الدرة في موسم 2017-2018 حينما واجه النصر وتعادلا 1-1 سجل للاتحاد كهربا وللنصر حسن الراهب، وآخر مواجهات سييرا على استاد الملك فهد الدولي كانت أمام الهلال في الموسم الماضي وتعادلا 1-1 سجّل للهلال مختار فلاتة وسجّل للاتحاد الكويتي فهد الأنصاري.