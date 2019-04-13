اتحاد جدة ينتفض أمام النصر.. ويهدي الصدارة للهلال

أنهى اتحاد جدة تفوق مضيفه النصر بعدما كسر العقدة بفوزه عليه 3-2 في مباراة مثيرة، ليبقي الهلال في الصدارة، في المواجهة التي احتضنها ستاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ختام المرحلة 27 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وبدأت المباراة بضغط نصراوي متوقع، في حين اعتمد الضيوف على إغلاق مناطقهم الدفاعية والاعتماد على الهجمات المرتدة بوجود اللاعبين فهد المولد والبرازيلي رومارينيو.

وسنحت أولى الفرص في المباراة للنصر بعدما أهدر مهاجمه عبدالرزاق حمدالله هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة متقنة من زميله البرازيلي جوليانو ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس فواز القرني الذي تصدى لها.

ورد الاتحاد سريعاً وكان قريباً من تسجيل هدف التعادل بعدما سدد لاعبه الصربي الكسندر بيتروفيتش كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء إلا أنها مرت بجانب القائم الأيسر للحارس الأسترالي براند جونز.

وعند الدقيقة 32 تمكن الصربي بيتروفيتش مهاجم الاتحاد من افتتاح التسجيل بعد متابعته لتسديدة زميله البرازيلي رومارينيو العائدة من الدفاع النصراوي ليسدد الكرة في شباك الحارس جونز.



وعند الدقيقة 43 تمكن بيتروفيتش من تسجيل الهدف الثاني للاتحاد بعد تلقيه تمريرة مميزة من زميله فهد المولد ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الشوط الثاني بدأ النصر رحلة البحث عن هدف تقليص الفارق وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه البرازيلي جوليانو الذي ارتقى لعرضية زميله النيجيري أحمد موسى ليحول الكرة برأسه إلا أنها اعتلت العارضة.

ورد الاتحاد سريعاً وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه فهد المولد الذي تلقى تمريرة من زميله رومارينيو ليخترق الدفاع ويواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أن البرازيلي مايكون اعترض طريقها وأبعدها.



وكاد المغربي عبدالرزاق حمدالله أن يسجل هدف التعادل بعدما ارتقى لعرضية زميله عبدالرحمن العبيد وحول الكرة برأسه إلا أنها أصابت العارضة.

وتواصلت إثارة المباراة بعدما أهدر مهاجم الاتحاد رومارينيو هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله المدافع أحمد عسيري ليواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس براند جونز الذي تصدى لها.

وعند الدقيقة 69 تمكن المغربي عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف تقليص الفارق بعد تلقيه عرضية مميزة من زميله سلطان الغنام ليروض الكرة ويضعها في الشباك.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 74 عن طريق ركلة جزاء تسبب بها زميله عبدالله السالم.

‏‫‬ورد الاتحاد وأهدر مهاجمه فهد المولد هدفاً محققاً عقب تلقيه تمريرة مميزة من زميله رومارينيو ليراوغ البرازيلي برونو ويواجه المرمى ويسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس جونز الذي تصدى لها بصعوبة.

وعند الدقيقة 87 نجح مهاجم الاتحاد فهد المولد بتسجيل الهدف الثالث بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالعزيز البيشي ليواجه المرمى ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد الى 28 نقطة ليتقدم الى المركز 12، وبقي النصر على رصيده السابق 61 نقطة في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر.