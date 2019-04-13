حمدالله يعادل رقم السومة القياسي في دوري المحترفين

عادل المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر، الرقم القياسي المسجل باسم عمر السومة لاعب أهلي جدة، بعدما رفع رصيده من الأهداف إلى 27 هدفاً مع بقاء ثلاث جولات على نهاية مسابقة كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

وهز عبدالرزاق حمدالله شباك اتحاد جدة مرتين في المواجهة التي خسرها فريقه 3-2 وتراجع فيها إلى المركز الثاني بفارق نقطتين عن الهلال الذي استعاد الصدارة بعدما فقدها لمصلحة الأصفر ذاته في مباراتهما بالجولة 27.

وسجل السومة 27 هدفاً في موسم 2015-2016 عندما حقق الأهلي لقب الدوري وكأس الملك، وهو الرقم القياسي في تاريخ دوري المحترفين.

وأصبح عبدالرزاق حمدالله أكثر لاعب يسجل في موسم واحد للنصر بعدما بلغ الهدف 22 أمام الهلال، وأضاف بعد ذلك "هاتريك" في مرمى الرائد، وثنائية في شباك الاتحاد.