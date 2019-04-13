فهد المولد: فزنا بعد تدارك الأخطاء.. وبريوفيتش من أفضل المهاجمين

أكد فهد المولد، مهاجم اتحاد جدة أن فوز الفريق أمام النصر جاء لتدارك الأخطاء التي أدت إلى إهدار التقدم في المباريات الماضية.

وقال المولد في لقاء تلفزيوني عقب اللقاء: لعبنا كرجال وتداركنا الأمور وسعيد لأننا استطعنا العودة بالنتيجة رغم إهدارنا التقدم، روح الاتحاد حضرت وهذا سبب الفوز.

وأشاد المولد بجماهير الفريق التي استمرت في تشجيعها للاعبين بعد نهاية اللقاء وقال: لم ترجع جماهيرنا خائبة الأمل، الكثير قلل من قدرات لاعبي الفريق ولكنهم الآن شاهدوا قوتنا وأدائنا.

وأضاف :أشكر اللاعبين الذين كانوا رجالا في الملعب وكما قلت في السابق متى حضرت الروح لا يمكن لأحد أن يوقف الاتحاد.

واعترف المولد بأن اللاعبين ارتبكوا قليلا بين الشوطين خوفا من الهزيمة لاسيما مثل ماحدث في السابق. وأكد: أهدرنا العديد من الفرص السهلة التي كان بإمكانها إنهاء المباراة في وقت أقل ولكننا في النهاية حققنا فوزا مشرفا، مشيداً بزميله بريوفيتش الذي أحرز الهدفين الأول والثاني.