50 ألف ريال سعودي مكافأة فوز الاتحاد على النصر

قدمت إدارة اتحاد جدة برئاسة لؤي هشام ناظر 50 ألف ريال سعودي للاعبي الفريق بعد الفوز الهام الذي حققوه على النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وحقق اتحاد جدة مفاجأة كبيرة عندما هزم النصر للمرة الأولى في الدوري منذ 2012، ليرفع رصيده النقطي إلى 28 نقطة، وأزاح النصر من الصدارة لمصلحة الهلال الذي تقدم بفارق نقطتين مع بقاء 3 جولات على نهاية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكتب حساب اتحاد جدة على "تويتر": قدم مجلس إدارة النادي برئاسة المهندس لؤي هشام ناظر مبلغ 50 ألف ريال للاعبين بعد المستوى الكبير والنتيجة الثمينة في اللقاء.