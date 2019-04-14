أهلي جدة يسعى لرد اعتباره أمام الهلال في كأس زايد

يبحث أهلي جدة عن رد اعتباره أمام ضيفه الهلال حينما يلاقيه على استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" في إياب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية الأبطال.



وعانى الأهلي كثيراً أمام الهلال هذا الموسم بعد تلقيه ثلاث خسائر من أزرق العاصمة هذا الموسم، والتي كان آخرها خسارته يوم الجمعة الماضي بهدف نظيف.



ويدخل الأهلي المباراة تحت ضغط كبير حيث يحتاج هذه البطولة لإنقاذ موسمه المتعثر الذي قدمه حيث فقد فرصة المنافسة على لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى خروجه مبكراً من كأس الملك.



وخسر الأهلي لقاء الذهاب الذي جمعه بالهلال على استاد جامعة الملك سعود بالرياض بهدف نظيف سجله المهاجم الإسباني سوريانو.



وعمد الأوروغوياني خورخي فوساتي إلى عدم الزج بعناصره الأساسية في لقاء الهلال السابق لتجهيزهم إلى مباراة البطولة العربية والتي تعد أهم بالنسبة للأهلاويين.



وفي المقابل يدخل الهلال المباراة بمعنويات مرتفعة بعد استعادته صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين عقب انتهاء المرحلة 27 من المسابقة.



وكان الهلال قد فقد صدارته في المرحلة 25 عقب خسارته من وصيفه النصر إلا أنه استغل تعثر غريمه التقليدي النصر بخسارته من اتحاد جدة ليعود إلى الصدارة بفارق نقطتين.



ويدخل الهلال المباراة بأكثر من فرصة، إذ إن الفوز والتعادل والخسارة بفارق هدف مع تسجيله ستمنحه التأهل للمباراة النهائية.