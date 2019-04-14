منذ التعاقد مع العويس.. أهلي جدة لا يعرف الفوز على الهلال

لم يعرف الأهلي طعم الفوز على الهلال منذ توقيعه مع الحارس الدولي محمد العويس بعد منافسة شديدة مع الأخير للظفر بخدماته قادما من نادي الشباب.

وسيستضيف الأهلي نادي الهلال في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال يوم الاثنين، وستكون المباراة الرابعة بين الفريقين هذا الموسم، بعد ذهاب وإياب الدوري وذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ومنذ أن وقع العويس مع الأهلي في أواخر يناير من عام 2017 تواجه مع فريقه الجديد أمام الهلال في 5 مناسبات، انتهت 4 منها بفوز أزرق العاصمة وواحدة بالتعادل. كما لم يسبق له الفوز بقميص الشباب على الهلال في 5 مباريات شارك فيها.

وتعود أول مباراة شارك فيها العويس بقميص الأهلي أمام الهلال إلى الجولة 12 من موسم 2017 – 2018 في الرياض، وانتهى اللقاء لأصحاب الأرض بهدفي سالم الدوسري. وفي مباراة الفريقين في إياب الموسم نفسه، تعادلا سلبياً وكانت أول مرة يخرج العويس أمام الهلال بشباك نظيفة.



وفي ذهاب الموسم الحالي، 2018 – 2019، انتهى اللقاء بين الفريقين في جدة 4 – 3، فيما انتهى الإياب بهدف دون رد للهلال جاء عن طريق الإسباني بوتيا. وتعد مشاركة العويس الخامسة أمام الهلال هي في دور ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، الذي أقيم في ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، وحينها انتهى اللقاء بهدف دون رد للضيوف جاء عن طريق الإسباني سوريانو.

وفي المباراتين التي لعبها الهلال أمام الأهلي منذ توقيع العويس لاعباً للأخير، دون أن يشارك فيهما، كانا إياب دوري السعودي في موسم 2016 – 2017 وانتهى اللقاء حينها بالتعادل السلبي بمشاركة ياسر المسيليم، ونهائي كأس الملك 2017 الذي انتهى بثلاثية للهلال.

ومع الشباب أيضاً، لم يعرف فريقه الفوز على الهلال خلال مشاركاته، حيث لعب العويس أول مباراة له أمام الهلال في إياب موسم 2014 - 2015، وخسرها بهدف دون رد، وهي النتيجة نفسها التي تلقاها فريقه في ذهاب موسم 2015 - 2016، قبل أن يتعادل الفريقان بهدف لمثله في لقاء الإياب.

وفي نصف نهائي كأس ولي العهد من موسم 2015 - 2016، تلقت شباك العويس رباعية ثقيلة أمام الهلال، ليخسر بعدها بموسم في البطولة نفسها بثنائية أمام أزرق العاصمة في الدور ربع النهائي.