خسارة النصر تعيد إلى الذاكرة هدف هزازي و"ثنائية" مغربي

أسدى اتحاد جدة خدمة كبيرة إلى الهلال، بعدما هزم النصر قبل 3 جولات من نهاية كأس دوري محمد بن سلمان للمحترفين، ليتصدر الأول المسابقة بفارق نقطتين، مستفيداً من خسارة المتصدر السابق المباراة التي جرت على استاد الملك فهد الدولي ضمن الجولة 27.

وفاز اتحاد جدة الذي صعد إلى المركز 12 برصيد 28 نقطة، على النصر 3-2 وأزاحه من الصدارة بعدما تجمد رصيد الأخير عند 61 نقطة، بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الأول.

وحفل الدوري السعودي للمحترفين منذ عودته إلى نظام النقاط في 2007-2008، بالعديد من المفاجآت في الأمتار الأخيرة، وتعثر فريق منافس بشكل غير متوقع، مثلما حدث للنصر يوم السبت.

وكان اتحاد جدة ضحية لتعثر غير متوقع في موسم 2007-2008 عندما تعادل مع الوحدة بهدف لماغنو ألفيس مقابل آخر لعيسى المحياني، قبل جولتين من نهاية المسابقة.

وتعرض الاتحاد إلى تعادل آخر أمام الشباب بذات النتيجة، قبل أن يخسر في الجولة الأخيرة أمام الهلال بهدف ياسر القحطاني الشهير، ليتعادل الفريقان بالنقاط (48 نقطة) لكن الهلال توج باللقب بفضل المواجهات المباشرة.

وفي الموسم اللاحق، تسبب تعادل الهلال أمام الشباب 1-1 قبل 3 جولات من نهاية الدوري بدخوله مباراة الاتحاد الأخيرة متأخراً بفارق نقطتين، وحاجته إلى تحقيق الفوز، لكن الأصفر انتصر بهدفي نايف هزازي وهشام بوشروان مقابل هدف للروماني ميريل رادوي.



وسجل نايف هزازي هدفه الشهير في مرمى أهلي جدة في مارس 2012 ليمنح الاتحاد فوزاً هاماً، ويعطل مسيرة الغريم التقليدي نحو نيل اللقب الذي كان يتنافس عليه مع الشباب.

وكانت تلك الهزيمة قبل مباراتين من نهاية الدوري، ولم يستطع الأهلي الفوز على الشباب، واكتفى بالتعادل، ليحقق الأخير اللقب بفارق نقطتين.



وكان الأهلي يتنافس مع النصر على لقب دوري 2014-2015، لكن الأول تعادل على أرضه بشكل مفاجئ مع التعاون 2-2 بهدفي لاعبه المعار حينها، إسماعيل مغربي، بينما فاز النصر على الهلال وتوج باللقب.



وفي الموسم الماضي وتحديداً في الجولة 22، تعادل الأهلي مع الفيحاء الذي كان يخوض موسمه الأول في دوري المحترفين بهدف لمثله، وهو ما منح الهلال الأفضلية عندما توج باللقب نهاية الموسم بفارق نقطة عن ملاحقه.