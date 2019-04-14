زوران: الفوز بكأس زايد هدفنا.. وسنلعب بتركيز عال

كشف الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، أن الفريق سيسعى إلى تحقيق بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، مؤكدا أن الشهر المقبل سيشكل ضغطا على اللاعبين ما يتطلب تكاتفهم لتحقيق الأهداف.

وقال المدرب الكرواتي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة الأهلي: بذلنا مجهودا كبيرا في كأس زايد للأندية الأبطال ونريد أن نحقق أفضل نتيجة في البطولة، وسنبذل كل ما في وسعنا يوم الاثنين للظفر ببطاقة التأهل إلى النهائي، ونحن نعلم أننا سنخوض مباراة ليست سهلة ويجب علينا أن نلعب بتركيز عال.

وزاد زوران بأن الشهر المقبل يجل تحديات كثيرة وقال: تركيزنا منصب نحو المباراة والشهر المقبل يحتاج منا التكاتف والتحمل لتحقيق أهدافنا، والهلال ناد كبير ولا يختار بطولاته ويسعى لتحقيق أي بطولة يشارك فيها، كما أن سوريانو وعطيف سيلتحقان بتدريبات الفريق في اليومين المقبلين.

وقال كارلوس إدواردو، مهاجم الفريق: سنلعب مباراة صعبة بعد أن حققنا نتيجة إيجابية في الذهاب، والبطولة تعتبر هدف من أهدافنا وسنبذل كل ما في وسعنا لتحقيقها.

وحول لعبه في عدة مراكز قال إدواردو: أجيد اللعب في مركزي الوسط المتقدم والوسط المتأخر وأنا جاهز وتحت رهن إشارة المدرب، وأنا على أتم استعداد لخدمة الفريق في أي مركز يحتاجني فيه.