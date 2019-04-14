فوساتي: متفائلون بالانتصار.. وأرجو أن تكون مباراة طبيعية

أكد الأوروغوياني خورخي فوساتي، مدرب أهلي جدة، أن الفريق متفائل بالتأهل إلى نهائي كأس زايد للأندية الأبطال أمام الهلال، مضيفا بأنه يتمنى أن تكون المباراة يوم الاثنين طبيعية.

وقال فوساتي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: جاهزون للقاء، ونشعر بأن فريقنا في أفضل حالاته، ومتفائلين بتحقيق بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، ونحن نحترم الإمكانيات الفنية والعناصرية التي يمتلكها المنافس ولكننا نثق تماما بقدرة لاعبينا على تحقيق المطلوب منهم.

وأضاف فوساتي: أتمنى أن تكون المباراة طبيعية وأن يحقق الانتصار من يستحقه وأن يقتصر النقاش بعد المباراة على كرة القدم فقط.

وأضاف الروماني نيكولاي ستانشيو، لاعب أهلي جدة وقال: نعلم أهمية المباراة، ونأمل أن نكون الفريق الأقل أخطاء لأن من يخطئ بشكل أقل سيكون الفائز في النهاية، ولا يهمني الأداء الشخصي بقدر أدائي مع المجموعة بشكل عام لأنه هو من سيضمن نجاح الفريق، وأعد الجماهير بأن نقدم كل ما نملكه.