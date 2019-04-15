المعيوف: لم نتدرب على ركلات الجزاء قبل مواجهة الأهلي

كشف عبدالله المعيوف حارس الهلال أن فريقه لم يتدرب كثيراً على ركلات الترجيح قبل مواجهة أهلي جدة التي انتصر بها الهلال وبلغ نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

وتصدى المعيوف لثلاث ركلات جزائية من لاعبي الأهلي ليقود فريقه إلى التأهل للنهائي بنتيجة 3-2 بعدما تعادل الفريقان في مجموع المباراتين 1-1.

وقال المعيوف في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية المباراة: الحقيقة لم نتدرب كثيراً على ركلات الجزاء قبل المباراة لأننا لم نتوقع أن تصل المواجهة إلى هذه النقطة، لكن نحمد الله على التوفيق وبلوغ المباراة النهائية.

وواصل: عانينا من ضغط المباريات في الفترات الماضية، وضربت الإصابات صفوف الفريق، وهذا سبب تراجع مستوى الهلال في الفترة الأخيرة، لكن متأكد بأن الأزرق سيعود إلى وضعه الطبيعي قريباً.