المعيوف يتعملق ويقود الهلال إلى نهائي كأس زايد

قاد الحارس عبدالله المعيوف فريقه الهلال إلى بلوغ نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، عقب فوزهم على أهلي جدة بركلات الترجيح 3-2، يوم الاثنين، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، ضمن إياب الدور نصف النهائي للمسابقة.

ونجح الحارس عبدالله المعيوف في التصدي لثلاث ركلات ترجيح للأهلي والتي سددها التشيلي باولو دياز وسلمان مؤشر ومهند عسيري.

وكان الهلال قد حسم مواجهة الذهاب بفوزه بهدف نظيف، في حين أنهى الأهلي هذه المباراة بنفس النتيجة لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح والتي حسمها الهلال ، ليواجه النجم الساحلي التونسي في النهائي الذي سيقام على ستاد هزاع بن زايد في مدينة العين الإماراتية يوم الخميس المقبل.

وشهد الشوط الأول أفضلية للأهلي الذي فرض سيطرته المطلقة وتناوب لاعبوه على إهدار الفرص المحققة، في حين اكتفى الهلال بإغلاق مناطقه الدفاعية.

وسنحت أولى الفرص الأهلاوية لمهاجمه دجانيني تافاريس الذي تلقى تمريرة مميزة من زميله سلمان مؤشر ليواجه المرمى ويسدد الكرة قوية إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وواصل الأهلي هجومه وسنحت له فرصة خطيرة للاعبه دجانيني الذي تلقى تمريرة من زميله سعيد المولد ليسدد الكرة إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي أبعدها بصعوبة، وعند الدقيقة 18 تمكن التشيلي باولو دياز مدافع الأهلي من تسجيل هدف السبق بعدما ارتقى لعرضية زميله سلمان المؤشر ليحول الكرة برأسه في شباك الحارس عبدالله المعيوف.

وقبل نهاية الشوط الأول كاد دجانيني مهاجم الأهلي أن يسجل الهدف الثاني بعدما حول عرضية زميله سلمان المؤشر برأسه إلا أنها وجدت الحارس عبدالله المعيوف الذي تصدى لها بصعوبة.

وفي الشوط الثاني انخفض أداء الأهلي وتحسن مستوى الهلال الذي كاد لاعبه محمد كنو أن يسجل هدف التعادل بعدما تصدى لخطأ خارج منطقة الجزاء وسدد كرةً قوية إلا أنها وجدت الحارس محمد العويس الذي تصدى لها بصعوبة، وعند الدقيقة 61 دفع الكرواتي زوران ماميتش مدرب الهلال بلاعبيه نواف العابد وعبدالملك الخيبري ليكونوا بديلين لهتّان باهبري وناصر الدوسري.

وواصل الهلال سيطرته وسنحت له فرصة خطيرة لمهاجمه الفرنسي بافتيمبي غوميز الذي تلقى تمريرة متقنة من زميله محمد الشلهوب ليحاول مراوغة الحارس محمد العويس إلا أن الأخير نجح بإبعادها عن مناطق الخطر.

ورد الأهلي سريعاً وأهدر مدافعه سعيد المولد هدفاً محققاً بعد متابعته لتسديدة زميله عمر السومة العائدة من الحارس عبدالله المعيوف إلا أنه سددها خارج المرمى.

وحاول الفريقان كثيراً إلا أنهما فشلا في هز الشباك ليعلن حكم المباراة نهاية المباراة، لتتجه إلى ركلات الترجيح، والتي حسمها الهلال بفوزه 3-2.

وسجل للأهلي مهاجمه عمر السومة والروماني نيكولاي ستانسيو، في حين أهدر له مدافعه التشيلي باولو دياز وسلمان مؤشر ومهند عسيري

وسجل للهلال لاعبيه محمد البريك والفرنسي بافتيمبي غوميز ونواف العابد، وأهدر له البرازيلي كارلوس إدواردو ومحمد الشلهوب