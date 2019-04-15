المولد وسييرا وجمهور النصر ينالون نجومية الجولة

حصد فهد المولد مهاجم نادي الاتحاد جائزة أفضل لاعب في الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، فيما ذهبت أفضلية المدربين لمدربه التشيلي سييرا، وحقق جمهور نادي النصر جائزة الجمهور المثالي للجولة.

وجاء اختيار المولد لأفضلية اللاعبين في الجولة من قبل اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين للمرة الأولى له في النسخة الحالية، عقب أن قاد فريقه للفوز على فريق النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويعد المولد ثالث لاعب سعودي تحقيقا للجائزة بعد أن حققها اللاعب عبدالله آل سالم في الجولة الرابعة ومحمد المجحد في الجولة الواحدة والعشرين.

ونال التشيلي خوسيه سييرا جائزة أفضل مدرب لأول مرة منذ توليه دفة الأمور الفنية في الاتحاد، بعد أن تمكن من قيادة فريقه للفوز على نادي النصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين وضعت فريقه في المركز الثاني عشر في سلم ترتيب الدوري برصيد ثمانية وعشرين نقطة. أما جماهير نادي النصر فاستحقت جائزة المثالية في الجولة بحسب اللجنة الفنية برابطة الدوري السعودي للمحترفين بعد حضورها في مباراة فريقها أمام الاتحاد، وجاء تحقيق جماهير النصر للجائزة للمرة الثالثة خلال منافسات الموسم الجاري.

وتمنح رابطة الدوري السعودي للمحترفين الفائزين بجائزتي الأفضلية على مستوى المدربين واللاعبين في كل جولة مبلغ عشرة آلاف ريال، فيما يتم تكريم الجمهور المثالي بدرع تكريمية.