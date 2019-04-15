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انتفاضة الاتحاد وتراجع النصر.. أبرز ملامح الجولة 27

المصدر: دبي - قناة العربية
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حقق الاتحاد المكسب الأكبر في الجولة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما فاز على النصر للمرة الأولى منذ سبع سنوات، وابتعد عن المراكز المهددة بالهبوط، أما النصر فتخلى عن صدارته التي حققها قبل أسبوعين.

وانتفض اتحاد جدة في الرياض ليهزم النصر 3-2 ويرفع رصيده إلى 28 نقطة، بينما تراجع النصر إلى المركز الثاني بعد خسارته بفارق نقطتين عن الهلال الذي واصل هيمنته على مباريات الأهلي للمباراة السادسة على التوالي.

وشهدت هذه الجولة هبوط أحد من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بعدما تجمد رصيده عند النقطة 15، عقب الخسارة أمام الفيحاء بثلاثية لهدف.

كلمات دالّة

#النصر, #أحد, #الهلال, #الأهلي, #دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين, #الاتحاد

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