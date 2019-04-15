حضور شرفي يدعم القادسية قبل مواجهة الباطن

شهدت تدريبات القادسية يوم الاثنين حضور عدد من رؤساء النادي واللاعبين السابقين وأعضاء الشرف، لدعم الفريق قبل مواجهة الباطن المفصلية يوم الجمعة ضمن الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد القادسية لاستضافة الباطن يوم الجمعة أملاً بتحقيق الفوز الثاني له في 7 مباريات، والوصول إلى النقطة رقم 30.

ويحتل القادسية المركز 14 في ترتيب دوري أندية دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين وبفارق نقطتين عن الفيحاء الذي يحتل المركز 13، وهو المركز الذي يخوض صاحبه مواجهة ملحق الصعود والهبوط مع رابع أندية دوري محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.