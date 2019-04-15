خالد الفيصل: رالي داكار سيقام بشكل كامل في السعودية

كشف الأمير خالد بن سلطان بن الفيصل، رئيس اتحاد السيارات، أن السعودية ستستضيف نسخة 2020 لرالي داكار بشكل كامل، على أن يتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي.

وقال في لقاء مع "العربية" يوم الاثنين: سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل خلال مؤتمر صحافي يعقد في 25 أبريل الجاري، وتحتضن السعودية أقوى سباق رالي في العالم لأكثر من سنة في مناطق مختلفة.

وأضاف: تتميز السعودية بموقعها الجغرافي والاستراتيجي، وتتواجد بها تضاريس جغرافية مختلفة، وهناك متسابقون عالميون لديهم رغبة كبيرة في المشاركة بسباق في الربع الخالي المعروفة بقوة التحدي.

ولفت إلى أن السعودية ستسضيف السباق بشكل كامل، والذي تصل مسافته إلى 10 آلاف كلم، وأوضح: كما ستتم استضافته بكل فئاته.. من سيارات ودراجات وشاحنات.. وهي فرصة كبيرة لمشاركة سائقي الخليج أيضا.

تجدر الإشارة إلى أن حساب رالي داكار الشهير ذكر أن النسخة المقبلة ستنتقل من أميركا الجنوبية التي تستضيف السباق منذ 2008، إلى السعودية ابتداء من عام 2020.

وأعلن ديفيد كاستيرا مدير رالي داكار في مؤتمر صحافي بباريس يوم الاثنين نهاية عصر الرالي الشهير في أميركا الجنوبية وانتقاله إلى مرحلة ثالثة وهي السعودية.