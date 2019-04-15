رفض طعن الاتفاق ضد إيقاف حسين السيد

رفضت لجنة الاستئناف باتحاد القدم السعودي الطعن المقدم من نادي الاتفاق ضد إيقاف مدافعه المصري حسين السيد 4 مباريات من قبل لجنة الانضباط والأخلاق في قرار غير قابل للاستئناف.

وكانت لجنة الانضباط قد أوقفت السيد 4 مباريات في فبراير الماضي عقب ما بدر منه تجاه حكم مباراة فريقه والنصر، والتي كسبها الأخير 3-2 كما غرمته 40 ألف ريال، قبل أن تعلق العقوبة في وقت سابق من الشهر الجاري، ويعاد تثبيتها.

وبينت لجنة الاستئناف أنها قبلت طعن نادي الاتفاق شكلاً ورفضته موضوعاً، مشيراً إلى أن تأييدها لقرار لجنة الانضباط والأخلاق قرار نهائي لا يقبل الاستئاف.