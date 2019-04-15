غوميز ينقذ فريقه السابق من "أزمة مالية"

كشفت صحيفة "لي بروغري" الفرنسية، يوم الاثنين، أن بافيتيمبي غوميز، مهاجم الهلال السعودي، أنقذ نادي سانت جوزيف لكرة القدم "أحد الأندية المهتمة بالفئات السنية" من الأزمة المالية التي يعيشها عبر رعاية بطولة للشباب ينظمها النادي بشكل سنوي.

ويقع مقر نادي سانت جوزيف بين ليون وسانت إتيان في فرنسا، ويحظى غوميز بعلاقات مميزة في مدينة سانت إتيان، الذي لعب معه في فئة الشباب، قبل أن يقوده في الدوري الفرنسي خلال 140 مباراة، كما يحرص على زيارته بشكل متواصل، وتم تكريمه خلال فترات مختلفة.

وقالت الصحيفة الفرنسية: ينظم النادي الدورة الـ 40 للبطولة الدولية تحت 19 عاما، والتي تحظى باهتمام وتقدير جميع محبي كرة القدم، وعلي الرغم من الصعوبات الاقتصادية التي يعاني منها النادي، إلا أنه حصل على الدعم.

وأضافت: تكفل غوميز برعاية البطولة، التي ستشهد مشاركة 8 أندية من ثلاث قارات مختلفة. وسبق ولعب غوميز بالمراحل السنية لفريق سانت جوزيف وحافظ على علاقاته الطويلة التي تربطه بالإدارة.

ويتواجد غوميز في المركز الثاني بسلم ترتيب هدافي الدوري "19 هدفا" خلف المغربي عبدالرزاق حمالله "27 هدفا"، ويتصدر الهلال ترتيب الدوري "63" بفارق نقطتين عن النصر.