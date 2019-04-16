عطيف يشارك في تدريبات الهلال قبل لقاء النجم

شارك متوسط الميدان عبدالله عطيف في جزء من تدريبات الهلال الجماعية يوم الثلاثاء، وذلك بعد فترة غياب طويلة، بينما سيلتحق زميله الإسباني جوناثان سوريانو بالتدريبات يوم الأربعاء.

ولم يلعب عطيف (26 عاماً) أية مباراة مع الهلال منذ الثامن من فبراير الماضي أمام الباطن، وهي المواجهة التي كسبها الأزرق 3-2.

وقال حساب الهلال على "تويتر" إن عطيف شارك في جزء من التدريبات الجماعية قبل أن يجري بعض التمارين اللياقية، فيما سيكون زميله سوريانو جاهزاً لخوض التدريبات الجماعية استعداداً للقاء النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الثلاثاء، بعدما كشف على إصابته لدى الطبيبة ماريانا في صربيا.