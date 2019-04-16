مدرب الاتفاق: نريد تحقيق نقاط الاتحاد.. والبدلاء جاهزون

أكد سيرخيو بيرناس مدرب الاتفاق رغبة فريقه بكسب نقاط مباراة الاتحاد ضمن مباريات الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مشيراً إلى معاناته من وجود إصابات بين اللاعبين.

وقال بيرناس في المؤتمر الصحافي: صحيح نحن في نهاية الموسم، لكن هذا لا يعني أننا سنتساهل مع المباراة، بل نريد تحقيق النقاط كاملة. وواصل: استعددنا جيداً، رغم أن الإصابات ضربت صفوفنا، لكن لدينا الثقة في اللاعبين البدلاء الذين يستطيعون تقديم الإضافة.

وقال أحمد جمال لاعب الاتفاق، قال إن الاستعدادات في الأسبوع الأخير كانت جيدة لخوض مباراة الاتحاد، مؤكدا على صعوبة الخصم، لكنه شدد على أهمية الحصول على نقاط المباراة.