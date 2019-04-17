النصر يبحث عن صدارة مؤقتة.. والاتحاد يستضيف الاتفاق

يسعى النصر لاستعادة صدارة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، مؤقتاً، حينما يستضيف الفتح على استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، في حين يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انتصاراته حينما يواجه ضيفه الاتفاق، في افتتاح المرحلة 28 من المسابقة.

وعلى استاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يطمح النصر لاستعادة توازنه واعتلاء صدارة الدوري، حينما يستضيف الفتح، وفقد النصر صدارته في المرحلة الماضية لصالح وصيفه وغريمه التقليدي الهلال عقب خسارته أمام ضيفه اتحاد جدة 3-2 يوم السبت الماضي، في المرحلة 27.

ويعلم النصراويون أن التعثر أمام الفتح سيقرب الهلال كثيراً من تحقيق اللقب للمرة الثالثة على التوالي، حيث سيواجه التعاون في الأسبوع المقبل في ختام المرحلة.

ويتطلع الفتح إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عن الفريق منذ فترة طويلة، ولم يعرف الفتح طعم الانتصارات في المراحل الخمس الماضية عقب تعادله في ثلاث مباريات أمام التعاون والفيصلي والاتفاق، وخسر مواجهتين أمام الباطن والحزم، ليبقى في المركز الثامن برصيد 35 نقطة.

وعلى استاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يبحث اتحاد جدة عن مواصلة انطلاقته والابتعاد عن شبح الهبوط، حينما يستضيف الاتفاق، وتغير أداء الاتحاد في المواجهتين السابقتين عقب فوزه على ضيفه الباطن 4-1، وفوزه الصعب والمثير على المتصدر النصر 3-2 في المرحلة السابقة.