الهلال أمام الأندية التونسية.. 8 مواجهات ونتائج متكافئة

يخوض الهلال مباراته التاسعة أمام الأندية التونسية حينما يلاقي النجم الساحلي، على استاد هزاع بن زايد، في نهائي بطولة زايد للأندية العربية الأبطال.

ولم يسبق للهلال أن واجه النجم الساحلي في مختلف البطولات العربية، إلا أنه خاض 8 مواجهات كانت متكافئة أمام الأندية التونسية.

وكانت أول مواجهات الهلال أمام الأندية التونسية في البطولة العربية أبطال الدوري عام 94 حينما واجه البنزرتي في نصف النهائي وفاز 4-1، ليواجه في العام الذي يليه الترجي في نهائي البطولة الشهير والذي انتهى هلالياً بهدف يوسف الثنيان.

وفي بطولة النخبة عام 96 واجه الهلال نظيره الترجي إلا أنه خسر بثنائية نظيفة، ليعود ويحقق الفوز على الصفاقسي 4-1 ليتوج بطلاً لكأس النخبة العربية عام 2001.

وفي البطولة العربية أبطال الكؤوس عام 2002 واجه الهلال نظيره الملعب التونسي في نصف النهائي وخسر 2-1، ليواجه الإفريقي في نسخة 2005 في دور المجموعات، حينها فاز ذهاباً 3-1، وخسر لقاء الإياب بهدف نظيف.

آخر لقاءات الهلال أمام الأندية التونسية كانت في النسخة الماضية التي أقيمت في مصر وكانت أمام الترجي، وحينها خسر فريق العاصمة السعودي بنتيجة 3-2.