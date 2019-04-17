الهلال والنصر على أعتاب كسر أرقام قياسية في الدوري

يبتعد الهلال في الموسم الحالي على بعد 4 نقاط من رقمه القياسي على صعيد النقاط الذي حققه قبل موسمين، بينما يتنافس مع النصر على تحقيق رقم قياسي جديد بعدد الانتصارات في موسم واحد.

ومن ضمن الأرقام التي تنتظر الكسر، عدد الأهداف في موسم واحد، وحالياً يملك الهلال 62 هدفاً ويفصله هدف واحد عن رقمه القياسي الذي سجله قبل موسمين، بينما يملك النصر الذي سجل 59 هدفاً فرصة لتجاوز ذلك مع بقاء 3 مباريات على نهاية الدوري، وكذلك التعاون الذي سجل 57 هدفاً، والأهلي الذي أحز 56 هدفاً حتى الآن.

ولدى الهلال والنصر فرصة للوصول إلى أكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، وهو الرقم المسجل باسم الهلال برصيد 21 فوزاً، واليوم يملك الفريقان 19 فوزاً، قبل ثلاث جولات من النهاية.