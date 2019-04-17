زوران يشدد على أهمية حسم اللقب.. ومدرب النجم يُشيد بغوميز

أكد الكرواتي زوران ماميتش مدرب فريق الهلال السعودي أن الفوز على النجم الساحلي التونسي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم سيريح فريقه وسيدفعه لإكمال مشواره في كافة البطولات الأخرى التي ينافس فيها.



وسيلعب الهلال في مواجهة النجم الساحلي على استاد هزاع بن زايد في نهائي النسخة الأولى من كأس زايد للأندية العربية الأبطال يوم الخميس في مواجهة اعتبرها ماميتش "تاريخية".



وقال ماميتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق اللقاء: بالنسبة للمواجهة، فإنها تعتبر تتويجا كبيرا لمشوارنا. لن نفرح إلا بتحقيق الانتصار بعد أن تنقلنا وسافرنا وتعبنا كثيرا ولن يكتمل هذا المجهود إلا بالانتصار، لكننا لن نصبح أبطالا إلا عندما نلعب عند أعلى المستويات. تحقيق هذه الكأس سيريحنا وسيساعدنا على إكمال المشوار في بقية البطولات.



وسيخوض الهلال اللقاء بعد أن استعاد صدارة الدوري المحلي بعد فوزه على الأهلي 1-صفر في جدة وخسارة النصر 3-2 على أرضه أمام الاتحاد ثم كرر فوزه على قطب جدة بركلات الترجيح عقب خسارته 1-صفر في إياب قبل نهائي كأس زايد يوم الاثنين الماضي وهي ذاتها نتيجة مباراة الذهاب في الرياض.



ولم يخسر الهلال طوال مشواره في البطولة واهتزت شباكه مرة واحدة كانت في مباراة الاثنين أمام الأهلي.



وتابع ماميتش :سنواجه فريقا قويا استطاع أن يقصي فرقا كبرى. النجم فريق معروف ويلعب بشراسة عالية. لابد أن نأخذ بكل العوامل التي تساعدنا في المباراة ويجب على فريقي عدم تعقيد اللعب، وضعنا أهدافنا وهي تتمثل في أن نقدم كل شيء لتحقيق البطولة وهذا ما نسعى إليه.



واعتبر القائد محمد الشلهوب أن بلوغ فريقه للنهائي لم يكن بالأمر السهل موضحا أن اللاعبين يتمنون أن ينهوا مشوارهم في البطولة بتحقيق اللقب، وقال الشلهوب في المؤتمر الصحافي: سعداء باللعب في نهائي هذه البطولة. لم يكن الطريق سهلا بالنسبة لنا للوصول للمباراة الختامية ونتطلع أن يكون نهائيا عربيا مميزا، بإذن الله سيحالفنا التوفيق ونتطلع للحصول على الكأس لإكمال الموسم بنجاح.

على الجانب الآخر، أكد روجيه لومير مدرب النجم الساحلي على أهمية تحقيق لقب هذه النسخة الاستثنائية، وقال لومير خلال المؤتمر الصحافي: سعيد بالحضور هنا إلى دولة الإمارات وسنخوض مباراة هامة سنتنافس فيها على نهائي كبير ومهم.



وأضاف: هي بطولة مهمة بالنسبة لنا ونسعى للظفر بها. من الصعب على أي مدرب أن يعرف كل التفاصيل عن منافسه ولكن الهلال فريق جيد وتابعت بعض المباريات له ونعرف لاعبه الفرنسي بافتيمبي غوميز وهو من أبرز لاعبي الفريق.



وتابع: المواجهة مهمة بالنسبة لكلا الفريقين وبالنسبة لنا تشكل أهمية بالغة، نتعامل معها كالدوري المحلي لدينا والبطولة الإفريقية، وصل النجم الساحلي للنهائي لأنه يملك فريقا مميزا جدا. لم يصل هذا الفريق للنهائي إلا لأنه يستحق ونسعى للعودة الى تونس باللقب.



في حين وصف عمار الجمل لاعب النجم الساحلي التونسي نهائي كأس زايد بالعرس الكروي الكبير، لافتا إلى أن فريقه سيسعى بكل قوة لحصد اللقب.



وقال الجمل في المؤتمر الصحافي: نسعى لأن تكون البطولة من نصيبنا. نحن فريق قوي وأخرجنا الرجاء البيضاوي المغربي والمريخ السوداني من البطولة، سنلعب بكامل قوتنا. سنقدم كلاعبين كل ما لدينا والنجم الساحلي لم يأخذ أي شيء من قبيل الصدفة ووصل لهذه المراحل من أجل حصد اللقب، يمتاز لاعبو الهلال بالنواحي الفردية بينما نتميز نحن باللعب الجماعي وأغلب لاعبينا معتادون على خوض المباريات النهائية ولدينا مدرب كبير وعالمي معروف.