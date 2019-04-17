عبدالإله مؤمنة: نعاني من ضغط المباريات.. ولا نعمل ضد الهلال أو النصر

أوضح عبدالإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم السعودي، أن تأجيل لقاء الهلال والتعاون جاء بسبب ضغط المباريات، وأكد أنهم في لجنة المسابقات يعملون من أجل خدمة كرة القدم بشكل عام وليس ضد أندية الهلال أو النصر.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الثلاثاء: في البداية أوضح أننا قبلنا مهمة صعبة في ظل حجم المنافسات والبطولات القارية والمحلية، وكان لابد من تأجيل لقاء الهلال والتعاون إلى 29 أبريل، علما بأننا التزمنا بالمعايير الدولية والبدائل لم تكن موجودة لأن الجدول ضاغط جدا، وسعينا للمحافظة على عدالة المنافسة.

وأضاف: قرار التأجيل لا يمكن التشاور فيه مع الأندية لعدم وجود بدائل، اتينا لخدمة الرياضة، وليس للعمل ضد النصر والهلال.

ولفت رئيس لجنة المسابقات إلى أن التصور المبدئ الخاص بملحق الهبوط يشير إلى أنه سيكون قبل بداية شهر رمضان، لأن أندية الدرجة الأولى ستنتهي مسابقتهم قبل نهائي الكأس بـ 5 أيام، واختتم حديثه، قائلا: حرصنا على تلافي الأخطاء في الموسم المقبل، وسينطلق بلقاء سوبر، وركزت اللجنة على أن تبدأ المسابقات في نهاية أغسطس.