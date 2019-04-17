فتحي الجبال: سندخل مباراة النصر بـ"أريحية كاملة"

أكد التونسي فتحي الجبال مدرب الفتح أن فريقه سيدخل المباراة المقبلة أمام مستضيفه النصر بأريحية أكبر من منافسه، وذلك عندما يلتقي الطرفان في الجولة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل النصر المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة وبفارق نقطتين عن الهلال المتصدر، بينما يحل الفتح في المركز الثامن بـ38 نقطة.

وقال الجبال في المؤتمر الصحافي: الفتح يدخل اللقاء بأريحية نفسية أكثر، مؤكداً أن فريقه يأمل في أن ينهي الموسم في مركز لا يقل عن الثمانية الأوائل.

وأشاد مدرب الفتح بمنافسه النصر حيث وصفه بالفريق المتكامل الذي يمتلك إمكانيات فردية عالية.وأضاف: فريقي سيخوض اللقاء حسب إمكانياته وأنه سيذهب إلى الرياض من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.