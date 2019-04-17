فوساتي.. تجربة قصيرة مع الأهلي أبرز ما فيها "مقصية السومة"

خسر الأوروغوياني خورخي فوساتي 8 لقاءات مع أهلي جدة منذ قدومه قبل قرابة شهرين في 3 بطولات مختلفة، ما أدى إلى إقالته من تدريب النادي الغربي يوم الأربعاء.

وأقالت إدارة أهلي برئاسة عبدالله البترجي المدرب الأوروغوياني يوم الأربعاء عقب خروج الفريق من الدور نصف النهائي في كأس زايد للأندية الأبطال بالركلات الترجيحية أمام الهلال، إذ كانت آخر البطولات التي ينافس الأهلي على الفوز بها، بعدما ودع كأس الملك أمام الوحدة بالركلات الترجيحية، وابتعد عن الهلال، متصدر دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بـ17 نقطة و3 جولات متبقية في المنافسة.

ومنذ أن وقع الأهلي مع الأوروغوياني فوساتي في الثامن من فبراير الماضي، لعب الفريق تحت إشِرافه 15 مباراة، خسر في 8 وفاز في 4، وتعادل في 2، بين بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين وكأس زايد للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الفريق أمام النصر في الثاني عشر من فبراير هي أولى اللقاءات تحت إشرافه، وخسرها بهدفين لهدف، قبل أن يتوجه الفريق إلى دبي بعدها بأربعة أيام لمواجهة الوصل الإماراتي في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الابطال ويتعادل الفريقان بهدفين لمثلهما.

وفي لقائه الدوري الثاني، خسر الأهلي مع فوساتي أمام الفتح بهدفين قابلها هدف وحيد من النادي الغربي، ليحقق بعدها فوساتي انتصاره الأول مع الأهلي أمام الوصل في لقاء الإياب الذي جاء عن طريق التشيلي باولو دياز وسلمان المؤشر.

وبدأ النادي الغربي استعداداته لديربي جدة أمام الاتحاد والذي كان شاهدا لأحد أبرز لحظات فوساتي مع الأهلي عندما كان الأخير متأخرا بهدف أمام غريمه حتى الدقيقة 77 عندما سجل السوري عمر السومة أحد أجمل اهداف الدوري السعودي بطريقة هوائية انتهى فيها اللقاء بالتعادل.

وفي أولى مواجهات الأهلي الآسيوية في الموسم الجديد، استطاع الفريق هزيمة السد القطري بثنائية نظيفة، ليواصل بعدها الانتصارات بثلاثة أيام، ويهزم القادسية محلياً.

وبعد قرابة 10 أيام لم يخسر فيها الأهلي مع فوساتي في 3 مباريات، سجل باختاكور هدفا في طشقند أذاق النادي الغربي الهزيمة مجددا، قبل أن يواجه الهلال في قمة ذهاب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال ويخسر بهدف الإسباني سوريانو، ليعود الأهلي بعد فترة التوقف الدولي، ويخسر أمام الرائد بثاني أكبر نتيجة في الموسم الحالي تعرض لها، بخمسة أهداف لأربعة.

وعرف الأهلي طعم الفوز مجددا في الأول من أبريل عندما تجاوز الفيحاء بثنائية ليدك شباك الشباب في الجولة التي تلتها برباعية نظيفة في قمة الصراع على مقاعد دوري أبطال آسيا، وكان هذا هو آخر انتصار للأهلي مع فوساتي.

وفي التاسع من أبريل، خسر فوساتي في ثاني اللقاءات الآسيوية أمام بيرسبوليس بثنائية نظيفة، قبل أن يسجل ألبيرتو بوتيا، مدافع الهلال في مرمى العويس، لتتكرر خسارة الأهلي أمام الهلال بعدها بخمسة أيام في إياب نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال، بالركلات الترجيحية، ليتم التوقيع على ورقة إقالة فوساتي.