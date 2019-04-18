النصر يستعيد الصدارة "مؤقتاً".. والاتحاد يصعد إلى المركز العاشر

استعاد النصر الصدارة مؤقتاً، بعدما اكتسح ضيفه الفتح 5-صفر، في المواجهة التي احتضنها ستاد الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، يوم الخميس، في حين واصل اتحاد جدة انطلاقته عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 2-صفر ، في المواجهة التي احتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في افتتاح المرحلة 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

واستعاد النصر توازنه عقب فوزه الكبير على ضيفه الفتح 5-صفر، ليستعيد الصدارة مؤقتاً، وشهدت المباراة أفضلية للنصر الذي بدأ هجومه مبكراً وسنحت له فرصة تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 8 بعدما أهدر مهاجمه المغربي عبدالرزاق حمدالله ركلة جزاء، تصدى لها وسددها إلا أنها أصابت القائم الأيمن للحارس الأوكراني ماكسيم كوفال.

وواصل النصر هجومه وتمكن مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل هدف السبق عند الدقيقة 27 بعد تلقيه تمريرة متقنة من زميله يحيى الشهري ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

ولم يتوقف هجوم النصر وعند الدقيقة 38 نجح النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر بتعزيز تقدم فريقه بتسجيل الهدف الثاني بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليراوغ المدافع الجزائري محمد نعماني ويسدد الكرة في الشباك.

وفي الوقت بدل الضائع تمكن البرازيلي جوليانو لاعب النصر من تسجيل الهدف الثالث بعدما سدد كرةً قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في شباك الفتح، وفي الشوط الثاني واصل النصر سيطرته ونجح مهاجمه عبدالرزاق حمدالله من تسجيل الهدف الرابع لفريقه عند الدقيقة 55 بعدما أكمل تمريرة زميله النيجيري أحمد موسى بقدمه في شباك الفتح، وعند الدقيقة 79 أحرز النيجيري أحمد موسى مهاجم النصر الهدف الخامس لفريقه بعد تلقيه تمريرة من زميله عبدالرزاق حمدالله ليراوغ الحارس الأوكراني ماكسيم كوفال ويسدد الكرة في الشباك.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد النصر إلى 64 ليتصدر الترتيب مؤقتاً وبفارق نقطة عن الهلال والذي سيواجه التعاون في ختام المرحلة نهاية الشهر الجاري، وبقي الفتح على رصيده السابق 35 نقطة في المركز الثامن.

وواصل الاتحاد مسلسل انتصاراته عقب فوزه على ضيفه الاتفاق 2-صفر، وشهد الشوط الأول أفضلية للاتحاد الذي انتظر حتى الدقيقة 31 التي شهدت تسجيله هدف السبق عن طريق لاعبه عبدالعزيز البيشي الذي حول عرضية زميله البرازيلي رومارينيو برأسه في شباك الاتفاق.

وواصل الاتحاد هجومه ونجح لاعبه عبدالعزيز البيشي بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 38 بعد تلقيه تمريرة من زميله رومارينيو ليسدد الكرة قوية استقرت في شباك الحارس عبدالله الصالح، وعند الدقيقة 67 أنقذ حارس الاتفاق البديل محمد الحايطي فريقه من تلقي الهدف الثالث بعد تصديه لركلة جزاء، سددها التشيلي كارلوس فيلانويفا.

وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الاتحاد إلى 31 نقطة متقدماً إلى المركز 10 مؤقتاً، وبقي الاتفاق على رصيده السابق 33 نقطة ليبقى في المركز التاسع مؤقتاً.