بيدرو: جاهزون لعبور الهلال وتقديم مباراة جميلة

أكد البرتغالي إيمانويل بيدرو، مدب التعاون، أن فريقه يصب كامل تركيزه نحو مباراته أمام الهلال في نصف نهائي الكأس سعيا للوصول إلى النهائي، كما أثنى على التعاون الذي وجده من إدارة الفريق بجانب الثقة التي منحت له.

وقال في لقاء مع برنامج "في المرمى" يوم الأربعاء: نحارب في كل مباراة على حدة، والأرقام تشرح ما حققناه من نتائج، نحن ثالث أفضل فريق من حيث الهجوم ولدينا رابع أفضل دفاع، ونسعى لأن نكون فريقا متكاملا ومنظما، وكل شيء ممكنا في نصف نهائي الملك أمام الهلال، لأن لدينا فريقا قويا ونعلم بأننا نواجه خصما قويا مثل الهلال، ونحترمه وسنكون على استعدادا على تخطيه ولدينا ثقة كبيرة في عملنا، وسنقدم كل ما لدينا في مباراة كرة قدم جميلة، لاسيما وأننا نركز حاليا على بطولة الكأس.

وأعرب بيدرو عن سعادته بالتواجد في منافسات الدوري السعودي، موضحا: جئت إلى بطولة مليئة بالتنافس واللاعبين الجيدين، وتعج بالأهداف، وكنت أبحث عن هذا الأمر على المستوى الخاص بي في مسيرتي العملية، وأنا سعيد لتواجدي في هذا الموسم، لأنني تحسنت وممتن للتعاون على مشاركتي في هذه النسخة.

ولفت إلى أن تعاقدات الفريق جاءت بناء على الاحتياجات الفنية، مضيفا: ركزنا على جلب لاعبين وفقا للمراكز التي نحتاجها، وعملت جاهدا في سبيل ذلك، والإدارة تؤمن بالدعم الفني الذي قدمته، وأعلم أن الخيارات دائما ما تكون محدودة بالنسبة للمدرب في السعودية، لكن إدارة التعاون وثقت بي.

وواصل: الهلال يلعب في منافسات مختلفة، الأمر الذي يتطلب الموافقة على جدول المباريات، ووافقنا على مقترح اتحاد الكرة.