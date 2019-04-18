فيصل محمد عبدالجواد: والدي حثني على استكمال دراستي

بدأ المنتخب السعودي للشباب يومه العاشر في معسكر أبها استعدادا لمونديال الفئة الذاتية نفسها في بولندا أواخر مايو المقبل، إلا أن مغادرة ثلاثي القادسية المؤقتة أثرت في التدريبات.

ولكن ثلاثي القادسية عبدالمحسن القحطاني وخليفة الدوسري وخالد الغنام غادروا المعسكر للالتحاق بتدريبات ناديهم المصارع على البقاء ضمن دوري الأضواء على أن يعودوا بعد مباراتهم ضد الباطن.

وأقيم الاجتماع اليومي الإداري مع عمر الغامدي، عقبها الاجتماع الفني صحبة المدرب خالد العطوي، ثم ركز على كيفية بناء الهجمة.

وضمن الطاقم الفني، يتواجد المدرب اللياقي فيصل محمد عبدالجواد، 29 عاماً، المختص بعلم الحركة والرياضة، ويقوم بتقييم أداء اللاعبين مستندأً على أجهزة فحص الجهد، وهو ابن أسطورة الملاعب السعودية محمد عبد الجواد، إذ كان والده صاحب تمريرة الهدف الذي خلد في الذاكرة المونديالية، وهو اليوم يلعب دورا مؤثرا مع المنتخب السعودي الشاب في مونديال بولندا.

وقال فيصل في تصريح لـ"في المرمى": عند اعتزال والدي كان عمري 4 أعوام، لم أشاهده بشكل مباشر وهو لاعب، ومنذ تخرجي من الجامعة، حثني على استكمال دراستي وعدم لعب كرة القدم.