أهلي جدة يسلّم البرازيلي جوزيف دي سوزا كافة مستحقاته

سلمت إدارة أهلي جدة برئاسة عبدالله البترجي، يوم الجمعة، المحترف البرازيلي جوزيف دا سوزا كافة مستحقاته المالية، كما أخطر ت اللاعب بالالتحاق بالتدريبات في الفترة المقبلة.

وكان الأهلي قد تعاقد مع المحترف البرازيلي قادما من صفوف فريق فنربخشة التركي، أواخر أغسطس الماضي، لعب فيها 15 مباراة دورية مع النادي الغربي، تعود آخرها إلى يناير الماضي عندما فاز الفريق على أحد بخماسية دجانيني.

وكان الأهلي قد أعلن عن قيام اللاعب بعملية جراحية في عضلات أسفل البطن ومدة غياب تصل إلى قرابة 3 أشهر.

وكتب الأهلي على "تويتر": قامت إدارة الأهلي بسداد كافة المستحقات المالية الخاصة بالبرازيلي جوزيف دي سوزا، وبذلك يكون قد تم إغلاق هذا الملف، وقامت إدارة النادي بإخطار اللاعب بالالتحاق بتدريبات الفريق الأول خلال الفترة المقبلة.