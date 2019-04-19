إقالة الإسباني بيرناس من تدريب الاتفاق

أعلن مجلس إدارة نادي الاتفاق، يوم الجمعة، عن إقالة الإسباني سيرخيو بيرناس، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، من منصبه عقب النتائج السلبية التي حققها مع الاتفاق.

وخسر الاتفاق بهدفين دون مقابل أمام الاتحاد، يوم الخميس، ضمن منافسات الأسبوع 28 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال الاتفاق في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": قررت إدارة نادي الاتفاق إلغاء عقد المدرب الإسباني سيرخيو بيرناس شاكرة له ما قدم للفريق خلال الفترة السابقة ومتمنية له التوفيق.

وتولى بيرناس تدريب الاتفاق في ديسمبر الماضي، وأشرف على الفريق في 20 لقاء، كسب 6 وتعادل في 6 أيضا، وخسر 8 مواجهات.

ويحتل الاتفاق المركز التاسع في سلم ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة من 28 مباراة.